Milan-Donnarumma, pronto il rinnovo da 8 mln a stagione

Le parti sembrano essere più vicine rispetto a qualche settimana fa. Proseguono i contatti con Raiola, il Milan è pronto a far firmare un contratto da 8 milioni di euro a stagione

Forse ci siamo: Gigio Donnarumma firmerà il rinnovo contrattuale con il Milan. La volontà dell’estremo difensore è sempre stata quella di voler proseguire il suo futuro in maglia rossonera. Negli ultimi giorni i contatti tra Mino Raiola, l’agente, e i dirigenti si sono intensificati e secondo quanto riportato da TuttoSport sarebbe stato raggiunto un accordo. Il classe 1999 firmerà un nuovo contratto che gli permetterà di guadagnare circa 8 milioni di euro a stagione.

Il desiderio di Donnarumma è quello di difendere la porta del Milan in Champions League. Per questo motivo l’unico dubbio è la presenza o meno di una clausola rescissoria. Secondo quanto trapela, in caso di mancata qualificazione il portiere sarà libero di lasciare il Milan per una cifra che va intorno ai 35 milioni di euro. L’unico nodo da sciogliere è proprio questo anche se la trattativa sembra ormai essere definita.