Milan, doppio ko: problemi muscolari per Maignan e Pavlovic

Il Milan vince la sua prima partita a San Siro contro il Bologna grazie al primo gol in Serie A di Modric ma a rendere la serata amara sono i due infortuni. Allegri perde per infortunio Maignan e Pavlovic. I due verranno monitorati nelle prossime ore per capire entità del problema e tempi di recupero.

Milan, Maignan e Pavlovic ko: giocatori da valutare nelle prossime ore

Il portiere francese è stato il primo ad accusare problemi, ha infatti chiesto il cambio nel secondo tempo per un risentimento al polpaccio destro. A fine gara al Meazza ha lasciato lo stadio in stampelle. Per quanto riguarda il nuovo difensore centrale dei rossoneri, ha subito un risentimento al flessore della coscia sinistra. Entrambi i giocatori sembrano non aver accusato nulla di estremamente grave, ma vanno valutati.

I due rossoneri verranno valutati nelle prossime ore poter fare chiarezza sui tempi di recupero. Soprattutto per il portiere si spera che i tempi di recupero siano super brevi anche se per Maignan si teme uno stop medio-lungo.