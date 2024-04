Milan, dubbi in difesa per Pioli per il match contro la Roma

Nonostante le assenze – quella per squalifica di Tomori e quelle per infortunio di Kalulu e Pobega – Stefano Pioli proverà a schierare la migliore formazioni possibile per l’andata dei quarti di finale dell’Europa League, in programma giovedì alle 21 a San Siro contro la Roma. Ma ci sono anche delle buone notizie, in quanto Thiaw è tornato ad allenarsi con il gruppo, anche se probabilmente partirà dalla panchina.

Milan, confermato l’attacco, qualche dubbio in difesa

Il modulo confermato sarà il 4-2-3-1 con Maignan titolare, con Calabria e Theo Hernandez ai lati della difesa e Gabbia al centro, in attesa della decisione tra Thiaw e Kjaer, con quest’ultimo che parte favorito. A centrocampo, Reijnders e Bennacer sembrano essere in vantaggio su Musah e Adli, mentre il poker offensivo sarà composto da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek Leao; Giroud. All. Stefano Pioli