Milan, Pioli si gioca tutto in Europa League. E spunta un nuovo nome per l’attacco

Tantissimo del futuro del Milan si scriverà in questo mese di aprile e più nello specifico nei prossimi dieci giorni: i rossoneri affronteranno andata e ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma e in tal modo Stefano Pioli si metterà nuovamente in discussione, la vittoria del trofeo potrebbe assicurargli la conferma anche per l’anno prossimo. Ma in casa rossonera si guarda anche alla programmazione di quest’estate: sulla lista dei candidati per una nuova punta è spuntato il nome di Victor Boniface.

Mercato estivo, tutto su Boniface?

Senza più obiettivi in campionato, l’eventuale finalissima di Dublino potrebbe cambiare le sorti dell’allenatore: la sfida con De Rossi diventa così un crocevia decisivo per il futuro di Pioli. Sarebbe la ciliegina per un 2024 sin qui perfetto: nel nuovo anno i rossoneri hanno inserito le marce alte e si sono riportati al secondo posto, staccando la Juve. L’obiettivo ora, in questo aprile, è non vanificare tutto: una sconfitta contro la Roma di De Rossi potrebbe far ricadere Pioli in una posizione di incertezza sul suo futuro.

La dirigenza rossonera si muove soprattutto fuori dal campo: sta cercando delineare gli obiettivi per il mercato estivo 2024. La certezza suprema, anche considerato il probabile addio di Olivier Giroud, è che il Milan punterà e investirà finalmente su un centravanti. Il nome principale è quello di Joshua Zirkzee, punta del Bologna che quest’anno si è espresso a livelli molto elevati: la trattativa si preannuncia complicata. Per questo i rossoneri si tengono aperte diverse strade. Tra i nomi di Sesko, Gimenez, Gyokeres, David e Guirassy, oggi il CorSport ne avanza uno nuovo. Si tratta di Victor Boniface, attaccante nigeriano di 23 anni che è stato tra i protagonisti della grande stagione del Bayer Leverkusen. Ha un contratto fino al 2028 e la sua valutazione si attesta tra i 40 e i 50 milioni di euro. Un profilo che i rossoneri aveva annusato già quando Boniface giocava per l’Union St. Gilloise: per 20 milioni si era però trasferito in Germania. Un altro nome che scalderà l’estate rossonera