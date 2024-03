Milan, due alternative low cost per il post Giroud

Il Milan nella finestra di mercato estiva andrà su un nuovo centravanti titolare. Giroud se ne andrà direzione MLS, ed è un obbligo trovare un nuovo titolare all’altezza. La Gazzetta dello Sport riporta i nomi sulla lista dei rossoneri. Si parte da Viktor Gyokeres, gigante svedese dello Sporting Lisbona che in questa stagione ha numeri straordinari. La sua clausola rescissoria è di 100 milioni di euro, e la concorrenza è folta. Ha molti pretendenti anche Joshua Zirkzee del Bologna, il cui prezzo di partenza è 60 milioni. Stessa cifra richiesta per Santiago Giménez del Feyenoord. Un altro nome importante è quello di Benjamin Sesko del Lipsia, che chiede almeno 50 milioni per privarsene.

Le alternative low cost per il centravanti del Milan

Il Milan ha preventivato di investire una cifra importante, ma nel caso volesse ripiegare su giocatori meno costosi ma comunque dalle grandi qualità non mancano le alternative. Il primo è Serhou Guirassy, 28enne guineano dello Stoccarda che da quando è approdato in Germania ha una media gol al minuto impressionante. Nel suo contratto ha una clausola di 20 milioni che lo rende molto appetibile. L’altro è un vecchio pallino dei rossoneri, Jonathan David, attaccante canadese del Lille che ha il contratto in scadenza nel 2025 e non pare essere in procinto di rinnovare. Proprio per questo in estate in un’eventuale trattativa si potrebbe strappare per una cifra inferiore al suo valore reale.