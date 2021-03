Oltre al riscatto di Tomori, il Milan cerca un altro rinforzo per puntellare la difesa

Calciomercato Milan, non solo Tomori. La dirigenza vuole acquistare un altro centrale: piacciono i giovani Lovato e Siebert.

Il Milan probabilmente prenderà un nuovo difensore centrale anche in caso di riscatto di Tomori. La Gazzetta dello Sport conferma che gli osservatori rossoneri stanno continuando a seguire Matteo Lovato, classe 2000 di proprietà dell’Hellas Verona. Paolo Maldini aveva parlato bene di questo ragazzo, dichiarando ai microfoni di Sky Sport: «È un giocatore molto interessante, giovane, ha una struttura importante, i giocatori giovani e forti sono visionati, non da noi purtroppo»

Il quotidiano rosa menziona anche un altro nome di un centrale difensivo giovane che affascina molto il Milan: si tratta di Jamil Siebert. Ha 18 anni e finora non ha mai giocato nella Bundesliga, il massimo campionato tedesco. Milita nel Fortuna Dusseldorf, dove è cresciuto, nella Zweite Liga. È un giocatore forte fisicamente (è alto 1,93 m) e di personalità. Ha collezionato solamente due presenze in Prima Squadra. Da poco ha rinnovato il contratto fino al 2024 con l’attuale club, che in classifica è sesto e senza promozione dovrà lasciar partire il proprio gioiellino.

Calciomercato Milan: situazione Tomori

Frederic Massara e Paolo Maldini proveranno, quindi, a chiedere uno sconto sui 28 milioni pattuiti a gennaio in fase di di trattativa con il Chelsea ma se non ci dovessero essere aperture il club rossonero potrebbe fare uno sforzo economico per portarsi a casa uno dei difensori centrali più promettenti del panorama europeo.



C’è la volontà di entrambi i club di trovare un accordo a fine stagione. La dirigenza del club ha in mente di far suo il giocatore grazie anche ai proventi che arriveranno qualora i rossoneri si qualificassero alla prossima Champions League.

Da ultima ma non meno importante, c’è la volontà del giocatore che si sta ambientando bene a Milanello e potrebbe puntare i piedi con il Chelsea. I rossoneri potrebbero quindi far leva sulla volontà del giocatore per trattare con gli inglesi.