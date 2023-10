Arrivano brutte notizie per Pioli in vista della sfida contro la Juventus. I rossoneri infatti oltre alla squalifica di Maignan, dovranno fare a meno anche di Marco Sportiello, che ha riportato una lesione del gemello mediale del gemello sinistro e dovrà stare fermo per 2 mesi a cominciare proprio dalla sfida contro i bianconeri dove tra i pali toccherà ad Antonio Mirante, terzo portiere della squadra di Pioli. Questo è quanto riportato da Milanews.it.