Milan, è emergenza infortuni | Le ultime dall’infermeria

Milan in emergenza, a Cagliari con la rosa spuntata

Stefano Pioli costretto a fare i conti con gli infortunati, la vittoria odierna rovinata dall’emergenza infortuni. A Cagliari sarà un Milan spuntato, agli infortunati Kalulu e Maignan si aggiungono le assenze di Theo Hernandez e Calabria. Ultimo forfait arriva da Krunic, per il centrocampista un problema al flessore della coscia destra. Una lista di infortuni che preoccupa in casa Milan, il tecnico dei rossoneri spera di recuperare pedine importanti in un momento importante della stagione.