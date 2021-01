Milan, è il Mandzukic Day: il croato è arrivato, visite in corso

Mandzukic day a Milano

Mario Mandzukic è approdato a Milano. Sono già in corso le visite mediche per il suo passaggio definitivo al Milan. Il croato è arrivato all’aeroporto di Linate già ieri sera, in giornata dovrebbe concludersi il clamoroso affare dei rossoneri.

L’ex Juventus in rossonero fino a giugno

L’ex attaccante di Juventus e Bayern Monaco, è arrivato poco prima delle ore 9 di questa mattina alla clinica La Madonnina per iniziare le visite. Al momento l’ex giocatore della Nazionale croata risulta svincolato. Dopo l’addio ai bianconeri, era stato acquistato da una società calcistica qatariota, Al-Duhail Sports Club. Ma Mario non gioca a calcio da circa un anno, l’ultima gara con l’Al-Duhail l’ha disputata l’11 febbraio del 2020. Se tutto procederà regolarmente, Mario firmerà un contratto della durata di sei mesi con un ingaggio di 1,8 milioni di euro netti e con un’opzione di rinnovo automatica in caso di piazzamento Champions League. Manduzkic gioca nel ruolo di attaccante e il Milan ha già diversi uomini in quel ruolo, ma soprattutto c’è Zlatan. Nel suo caso, il croato, avrà il ruolo di vice-Ibrahimovic, ma conoscendo le qualità di Mr. No Good, così veniva chiamato a Torino, non c’è da stupirsi che sgomiterà con tutti per avere sempre un posto da titolare.