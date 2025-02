Milan fuori dalla Champions League dopo il pareggio (1-1) contro il Feyenoord a San Siro. Con l’eliminazione dalla coppa i rossoneri condizionano fortemente il ranking stagionale dell’Italia, fondamentale per l’assegnazione di un posto extra in Champions League.

Milan, in fumo gli 11 milioni della qualificazione

Allo stato attuale l’Italia è terza, dietro la Spagna e l’Inghilterra, e i rossoneri sono la seconda squadra eliminata, dopo il Bologna. Sarà fondamentale che Atalanta e Juventus passino il turno, così come la Roma in Europa League. E che il Real Madrid cada contro il Manchester City.

Il Milan non mette in difficoltà solo l’Italia per una questione di ranking, anche per i conti personali. Il Diavolo manda in fumo 11 milioni per la mancata qualificazione agli ottavi di finale. Questa è la cifra che spetta alle squadre che entrano tra le migliori 16. Cifra che va sommata all’incasso della sfida casalinga degli ottavi.