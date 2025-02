Profondo rosso: l’espulsione di Hernández e il Feynoord va agli ottavi. Milan eliminato (1-1)

Termina la UEFA Champions League del Milan, che pareggia in casa e lascia la qualificazione al Feyenoord. Illude Giménez nel primo tempo. La svolta della gara è l’espulsione nella ripresa di Theo Hernández. Decisiva la rete di Carranza.

Milan – Feyenoord, Giménez: l’ex che la rimette in pari

Rossoneri con la testa avanti all’intervallo. Il Milan avanti dopo appena un minuto di gioco con il più classico dei gol dell’ex firmato Santiago Giménez. Corner corto di Pulisic, che trova il secondo palo Thiaw a fare sponda per il messicano, pronto ad insaccare e riportare subito in parità il computo totale. Tuttavia, nonostante il controllo dell’incontro e il gol di vantaggio, i rossoneri non riescono a concretizzare la propria superiorità. È João Félix a sfiorare due volte il vantaggio: la prima su palla fornita da Gimenéz che termina alta, la seconda da fuori con pronta risposta da Wellenreuther, il quale, però, la mette dalle parti di Theo Hernández che la manda sul palo di controbalzo. L’occasione conclusiva di prima frazione è di Leão, ma si resta con un solo gol di vantaggio e ancora tutto aperto.

Milan – Feyenoord, rosso e la delusione dell’eliminazione

La ripresa comincia con lo stesso copione del primo: sono i rossoneri a tenere il controllo della gara. Dopo una buona occasione arriva il vero momento di trasformazione della gara: Theo Hernández, già ammonito nel primo tempo, viene espulso per simulazione e lascia il Milan in dieci uomini. La risposta olandese non tarda ad arrivare. Al settantatreesimo il pari di Julián Carranza: azione prolungata con Bueno che lascia partire un gran cross verso il secondo palo dove c’è l’attaccante argentino a sorprendere la difesa meneghina e a battere Maignan con un colpo di testa ravvicinato. Il Milan non riesce a reagire e termina ai playoff la propria Champions League.