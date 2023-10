Il pareggio contro il Napoli fa male per come è maturato. Inoltre, hanno lasciato il campo per infortunio Pulisic, Kalulu e Pellegrino. L’americano è stato sostituito nell’intervallo per motivi precauzionali e potrebbe recuperare già per la sfida contro l’Udinese.

Per Kalulu si teme il lungo stop

Per quanto riguarda gli altri due, il francese sembra aver riscontrato l’infortunio più serio. Come riportato da SportMediaset si tratta di una lesione tendinea che andrà monitorata giorno per giorno e potrebbe essere necessaria un’operazione chirurgica. Pellegrino, invece, ha subìto una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro. Si rischia uno stop di almeno 40 giorni.