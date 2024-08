Milan, Emerson Royal ad un passo | Trattativa da 15 milioni, domani si chiude

Sembrerebbe ormai in dirittura d’arrivo la trattativa che porterebbe Emerson Royal a vestire la maglia del Milan. Come scritto da “Sky Sport” infatti, la definitiva fumata dovrebbe arrivare tra questa sera e la giornata di domani. Si tratterà di un’operazione a titolo definitivo per una somma complessiva di 15 milioni, bonus compresi.

Milan, dopo Morata ecco Emerson Royal

Emerson possiede una buona tecnica di base che, abbinata ad una buona corsa fa di lui un terzino moderno decisamente adatto al gioco offensivo di Fonseca. Il brasiliano, al Tottenham dal 2021, è può inoltre giocare sia a destra che a sinistra, ricoprendo all’occorrenza anche il ruolo di difensore centrale. Nella stagione scorsa ha collezionato 22 presenze totali condite da un gol siglato alla prima giornata contro il Brentford. Emerson Royal lascia gli Spurs dopo 101 presenze, 4 gol e 2 assist complessivi.