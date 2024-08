Nonostante una tournée americana soddisfacente e una rosa di gran spessore, la dirigenza rossonera continua a lavorare sul mercato per nuovi rinforzi. L’obiettivo delle ultime settimane e Emerson Royal. Ore decisive per portare in Serie A il difensore brasiliano in forza al Tottenham.

Milan, assalto finale per Emerson Royal

Questa mattina è in programma una conference call tra Milan e Tottenham sistemare gli ultimissimi dettagli dell’operazione Emerson Royal. La situazione non è cambiata rispetto a qualche giorno fa, l’offerta degli italiani resta ferma a 15 milioni di euro. Si attende che il Tottenham si convinca ad accettare, anche perché Emerson Royal starebbe spingendo per trasferirsi in rossonero dopo aver raggiunto più di qualche settimana fa un accordo di massima con la società milanista sulla base di un quadriennale da tre milioni di euro a stagione.

Le parti si stanno lavorando per venirsi incontro a metà strada per un’operazione che farebbe felici tutti. In primis il classe 1999, che ha spinto tanto per mandare a buon esito la trattativa. Il Milan avrebbe un rinforzo voluto fortemente da Moncada e Fonseca, mentre gli Spurs otterrebbero un buon incasso per un giocatore fuori dai programmi per la prossima stagione.