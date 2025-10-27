Punto GG – Restaurazione al vertice: Napoli e Roma tornano al comando. La Lazio licenzia Tudor!

Il Napoli supera l’Inter e torna al comando ma la Roma non molla la presa

Nello scontro al vertice andato in scena al Maradona sabato pomeriggio il Napoli ha staccato di nuovo l’Inter superandola al termine di una gara ispida, certamente non spettacolare ma comunque ricca di spunti tecnici e tattici oltre che condita dalle solite ed immancabili polemiche di carattere arbitrale. Stavolta a lamentarsi sono i nerazzurri, “vittime” del protagonismo dell’assistente Bindoni che ha indotto in errore l’arbitro Mariani in occasione del contatto in area tra Mkhitaryan e Di Lorenzo; resta da capire cosa facessero al Var per non rendersi conto di quanto fosse realmente accaduto in campo… Paradossalmente la successiva uscita di De Bruyne, autore della trasformazione del rigore, ha accentuato il vantaggio tattico della formazione di Conte, creando i presupposti per le reti di McTominay e Anguissa che hanno di fatto deciso la sfida nonostante l’effimera rete di Calhanoglu, ancora dal dischetto. Per l’Inter, oltre alle recriminazioni arbitrali, anche quelle legate ai troppi errori sotto porta commessi ad inizio partita, quando la squadra di Chivu sembrava aver preso le giuste contromisure alle mosse del tecnico dirimpettaio.

I campioni d’Italia tornano quindi al comando, anche in virtù del mezzo passo falso casalingo del Milan, incapace di battere le neopromosse a San Siro; dopo la Cremonese, che aveva strappato addirittura i tre punti nella gara d’esordio, il Pisa ne sottrae uno con pieno merito, giocando una partita gagliarda e senza timori; logico pensare che alla lunga le tante assenze un casa rossonera si siano fatte sentire…

Insieme al Napoli torna in testa alla classifica anche la Roma che continua ad essere infallibile lontana dall’Olimpico; col Sassuolo stavolta ha finalmente funzionato la formula “senza punte”, con Dybala, autore del gol determinante, a fungere da pivot al centro del reparto offensivo. Sempre impenetrabile, o quasi, la difesa, al momento di gran lunga la più ermetica del nostro torneo e vero punto di forza di Gasperini in questa prima parte della sua esperienza in giallorosso.

La Lazio affonda la Juventus e licenzia Tudor; risale il Torino, annaspa la Fiorentina

Chi non riesce proprio a scacciare i fantasmi è la Juventus che nel posticipo serale di ieri crolla anche davanti alla Lazio e precipita in una crisi nerissima. Tudor perde la terza gara consecutiva e con essa la panchina nonostante l’imminenza del turno infrasettimanale sembrava potesse almeno momentaneamente salvarlo. Nelle prossime ore conosceremo il suo sostituto… Di fatto i bianconeri sono apparsi senza capo ne coda, senza leader in mezzo al campo, con poche idee e pure molto confuse; di contro i biancocelesti, nonostante ancora privi di alcune pedine fondamentali, hanno mostrato quel carattere e quella determinazione che li stanno caratterizzando in queste ultime partite; che l’emblema della situazione sia proprio Basic, autore del gol vittoria contro la vecchia Signora, ne è l’esempio più lampante ed evidente.

Tra le altre una menzione di merito per il Torino che vince di rimonta inguaiando ancora di più il Genoa e per il Cagliari mai domo, capace di recuperare due reti al Bentegodi. Ancora male invece la Fiorentina che risale la china di una partita che sembrava ormai compromessa ma non cancella le perplessità fin qui destate. Le giustificate lamentele del Bologna poi la dicono lunga su come sia nata e si sia concretizzata la rimonta viola…