Il Milan questa sera scende in campo a San Siro per giocare il ritorno dei playoff contro gli olandesi del Feyenoord. Il Diavolo deve rimontare la sconfitta dell’andata contro gli uomini di Bosschaart se vuole staccare il pass per gli ottavi della Champions League 2024-2025. La squadra di Sergio Conceiçao dovrà ribaltare la sconfitta per 1-0 subita nella partita di Rotterdam.

Milan-Feyenoord, dove vedere

Milan-Feyenoord si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d’inizio alle ore 18:45. Diretta TV e streaming su Sky e Sky GO.

Il Milan, che viene dalla vittoria in casa contro il Verona, non può sbagliare come accaduto allo stadio degli olandesi, dovrà fare una partita completamente diversa da quella di sette giorni fa in Olanda. I rossoneri per superare il turno dovranno vincere e dovranno farlo con due gol di scarto.

Le probabili formazioni di Milan-Feyenoord

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders, Leao; Joao Felix, Gimenez. Allenatore: Conceicao.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Gabbia, Thiaw, Bartesaghi, Terracciano, Pulisic, Chukwueze, Abraham, Camarda. Indisponibili: Loftus-Cheek. Squalificati: nessuno. Diffidati: Fofana, Chukwueze, Theo Hernandez.

FEYENOORD (4-3-3): Wellwnreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Osman; Hadj Moussa, Carranza, Paixao. Allenatore: Bosschaart.

A disposizione: Ramsay, Hudson, Pask, Marshall, Doforo, Karolak, Clark, Canavan, Brobbel, Jones, McManus. Indisponibili: Andreev, Ka, Bueno, Mitchell, Giertshove, Stengs, Zand, Van Den Elshout, Ivanusec, Redmond, Sliti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Osman, Trauner.

Arbitro: Marciniak (Polonia). Assistenti: Listkiewicz e Kupsik. IV uomo: Myc. Var: Kwiatkowski. Avar: Dingert (Germania).