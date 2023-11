Rafael Leão non giocherà la partita con la Fiorentina di domani per via dell’infortunio che ha subìto ultimamente. Su Twitter ha comunque lasciato un messaggio per i propri sostenitori, per avere un supporto da quest’ultimi che sarà certamente utile al Milan. Il portoghese ha scritto: “Domani ci vediamo a San Siro tutti insieme per tornare a vincere”.

Milan-Fiorentina | Leão e Giroud indisponibili

Stefano Pioli non potrà contare su Leão per la prossima partita, in quanto ha riportato un infortunio nel match giocato contro il Lecce. Il nazionale portoghese nella gara contro i salentini si è procurato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Neanche Giroud sarà disponibile per Pioli, a causa della squalifica dopo aver rimediato un’espulsione a Lecce. Il Milan dovrà dunque affidarsi a un tridente d’attacco con Chukwueze schierato a destra, Jović al centro e con Pulisic, appena recuperato, a sinistra.