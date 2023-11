Brutte notizie in casa rossonera, i tempi di Leao potrebbero essere più lunghi del previsto, Pioli teme per l’attacco in vista della Champions.

Milan, La situazione di Rafael Leao

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i tempi di recupero di Rafael Leao potrebbero essere più lunghi del previsto. Per l’ala portoghese si teme uno stop di almeno venti gironi, sarà quindi impossibile averlo a disposizione nel match contro la Fiorentina e la sua presenza sarà in forte dubbio nel match di Champions League contro il Dortmund in programma il 28 novembre alla 21,00.