Se la stagione finisse oggi, grazie alle vittorie di Lazio, Milan e Inter, la Serie A potrebbe vantare la presenza di 5 club per la prossima e nuova edizione della Champions League. Come riportato da lalaziosiamonoi.it, l’Italia sale, per ora, al secondo posto del ranking UEFA, bisognerà, però aspettare Europa e Conference League per la nuova classifica.

La Top 10 aggiornata, riportata da Sky Sport:

1) Turchia;

2) Italia;

3) Belgio;

4) Germania;

5) Spagna;

6) Inghilterra;

7) Olanda;

8) Grecia;

9) Danimarca;

10) Francia;