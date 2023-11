Milan e Fiorentina in campo a San Siro sabato alle 20.45. Rossoneri, reduci dalla rimonta subita a Lecce nell’ultima giornata, a caccia di una vittoria che manca, in campionato, dal 7 ottobre contro il Genoa. Dall’altra parte, i viola, forti della vittoria contro il Bologna al Franchi, attualmente sesti, a tre lunghezze dagli avversari. L’ultimo precedente a Milano, risalente a novembre 2022, è terminato 2-1 per i padroni di casa. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251; in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic. All. Pioli.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano.