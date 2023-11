Con Stefano Pioli in difficoltà visto le elevate assenze, contro la Fiorentina si stanno alzando sempre di più le quotazioni per una possibile convocazione dell’attaccante classe 2008 della primavera Francesco Camarda. Di questo ragazzo ultimamente si parla bene viste le prestazioni e i numeri che sta registrando con la primavera di Ignazio Abate.

Milan, le statistiche dalla parte di Camarda

Questa stagione, l’attaccante del Milan è per la prima volta fisso in primavera. Il suo inizio di stagione è stato molto positivo, per lui infatti parlano i numeri: con 13 presenze tra campionato, Coppa Italia e Youth League, l’attaccante ha registrato 7 gol segnati (uno in campionato, tre in Coppa Italia e tre in Youth League) giocando 605′ minuti in campo con una media gol di una rete ogni 86 minuti. Per lui dunque si tratterebbe di una grossa opportunità con la possibilità di battere diversi record, in primis quello del giocatore più giovane a scendere in campo in Serie A.