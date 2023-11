In casa Milan non si è fatto neanche in tempo a tirare un sospiro di sollievo per il recupero di Loftus-Cheek, che arriva una doccia gelata per quanto riguarda l’attacco.

Milan-Fiorentina, attacco spuntato

Sabato sera a San Siro arriverà la Fiorentina che è a meno tre proprio dai rossoneri. Pioli però oltre a far fronte alle tante assenze in difesa, dovrà fare i conti anche con le defezioni in attacco. Infatti, all’appello contro i viola non mancherà solo Olivier Giroud che sconterà la prima delle due giornate di squalifica, ma ci sarà anche l’assenza di Noah Okafor.

Come riporta “TMW”, lo svizzero durante l’ultima partita della sua Nazionale, ha riportato una lesione al bicipite femorale destro. Potrebbe toccare dunque all’ex Luka Jović guidare l’attacco del Milan contro la squadra di Italiano. C’è chi però invoca anche il nome di Francesco Camarda, classe 2008, che potrebbe essere convocs