Milan-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica 19 ottobre alle 20:45 a San Siro andrà in scena una delle gare più affascinanti della settima giornata: Milan-Fiorentina. Un match dai tanti sapori quello di domenica in Serie A Tim. Il Meazza assisterà al ritorno di un grande ex, Stefano Pioli, allenatore del 19esimo Scudetto rossonero.

Milan-Fiorentina, statistiche e probabili formazioni

La Fiorentina non ha iniziato alla grande la stagione, i viola devono risalire una classifica che li vede 17esimi, con soli 3 punti conquistati e ancora 0 vittorie. Obbligatorio fare punti, anche se non sarà facile contro il Diavolo di Allegri a -2 da Napoli e Roma, capolista del campionato. Allegri non vuol sbagliare e punta a prolungare la striscia positiva della sua squadra. I rossoneri sempre a punti dalla seconda giornata in poi.

Periodo non semplice per il Milan che ha subito una lunga serie di infortuni negli ultimi giorni. Si sono fatti male Pulisic, Leao, Saelemaekers, Rabiot. Il capocannoniere rossonero ha accusato un problema con la Nazionale USA, potrebbe non esserci contro la Fiorentina. Si scalda Leao, che sta meglio. Possibilità di vedere Nkunku in campo che è andato a segno con la Francia. Athekame al posto dell’altro assente Saelemaekers, Rabiot ha recuperato, sarà in campo dal primo minuto.

Nella Fiorentina non ci sarà Moise Kean, la coppia offensiva sarà composta da Roberto Piccoli e Gudmundsson. Da titolare dovrebbe partire anche Pablo Marì, con Comuzzo destinato a partire dalla panchina.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Rabiot, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Leao. All. Allegri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Piccoli, Gudmundsson. All. Pioli.

Dove vedere la partita

La sfida tra Milan e Fiorentina verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento Zona DAZN la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Il match si potrà seguire anche in streaming. Per vedere Milan-Fiorentina in diretta streaming sarà necessario scaricare l’app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.