Milan e Frosinone chiuderanno il sabato di Serie A alle 20.45. I rossoneri arrivano a questa partita con la pesante sconfitta in Champions che ha messo la squadra di Pioli praticamente con un piede fuori dalla competizione. In un clima teso e con la squadra in difficoltà per l’emergenza infortuni, si cerca una vittoria per tornare a sorridere in casa rossonera. Il Frosinone invece, ci arriva con la vittoria in extremis contro il Genoa, la squadra di Eusebio Di Francesco è una delle rivelazioni di questo campionato e vorrà continuare a stupire. Il match, in programma sabato alle 20.45 a San Siro, sarà trasmesso in tv da Sky, Dazn e in streaming da Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Simic, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus – Cheek; Chukwueze, Jovic, Pulisic. Allenatore: Stefano Pioli.

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Monterisi; Bourabia, Barrenechea, Reinier; Soulè, Cheddira, Ibrahimovic. Allenatore: Eusebio Di Francesco