Milan, Furlani ha già individuato il vice Theo | Si tratta per Parisi della Fiorentina

Manca ormai un mese e mezzo all’inizio del mercato di gennaio e le squadre stanno già pensando a eventuali puntellamenti nei vari ruoli. La questione che sta tenendo banco in questi anni è quella del vice Theo e Terracciano non sta convincendo in quel di Milanello. Come riportato da Calciomercato.com, l’obbiettivo del Milan nei prossimi mesi potrebbe essere Fabiano Parisi della Fiorentina.

Contatto tra i due club per Parisi

Nelle ultime settimane Furlani ha contattato la viola per capire se ci sono margini per una trattativa che vada a buon fine. Parisi non è incedibile visto che su quella fascia ci sono già Gosens e Biraghi quindi la società toscana potrebbe decidere di cederlo già nella sessione di mercato invernale.