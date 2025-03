Nulla da fare, almeno per il momento. Non è previsto l'arrivo di Max Allegri al Milan

Galeone, mentore di Max Allegri, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio KissKiss Napoli andando a riparare sulle sue ultime dichiarazioni riguardanti le voci di mercato che darebbero Massimiliano Allegri in trattativa col Milan per la prossima stagione.

Milan, Galeone: “Nessun contatto tra Allegri e i rossoneri”

Galeone va subito al punto e mette in chiaro: “Ho sentito Massimiliano al telefono e mi ha detto che non andrà al Milan e che non ha avuto nessun contatto con i rossoneri”. Dichiarazioni che lasciano poco spazio alle interpretazioni e che raccontano una realtà diversa da quella trapelata nei giorni scorsi relativa ad alcune manovre di avvicinamento tra l’ex allenatore della Juve e la dirigenza del Milan.

La panchina del Milan, sempre secondo voci di mercato, è stata accostata ad un possibile arrivo di Antonio Conte. Il tecnico leccese potrebbe lasciare Napoli a fine stagione e la società di Via Aldo Rossi potrebbe approfittarne. Sempre durante l’intervista a Radio KissKiss Napoli Galeone non ha parlato anche della situazione di Antonio Conte: “Voi napoletani vi volete tenere stretti Antonio Conte, ma occhio alla Juventus – ha aggiunto -. Non è detto infatti che il mister salentino resti nel capoluogo campano, anzi”. “Non dimenticate che lasciò la Juventus e l’Inter nonostante avesse vinto degli scudetti”.