A San Siro è appena terminato il match tra Milan e Genoa. La gara, valida per il 19esimo turno di Serie A Tim, si è conclusa con il risultato di 1-1. Nel primo tempo il Genoa in vantaggio con il gol di Colombo al 28esimo. In pieno recupero segna Leao (90+2). Al 90+8′ il Genoa ha l’occasione di vincere la gara grazie ad un rigore, ma Stanciu sbaglia tutto. Con il risultato di oggi la formazione di Max Allegri resta piazzata in seconda posizione con 39 punti mentre il Grifone guidato da De Rossi è al 17esimo posto con 16 punti.

Milan-Genoa, il tabellino

Il primo tempo si è concluso con il risultato di 1-0 per il Genoa. La formazione guidata da De Rossi va in vantaggio a San Siro grazie al gol al 28′ di Colombo, che gira in rete il cross di Malinovskyi. Prima di subire il gol dello svantaggio, il Milan si era reso pericoloso con due colpi di testa, prima quello di Gabbia parato da Leali con l’aiuto della traversa e poi quello di Pavlovic alto di poco. Ma non è finita qui. I rossoneri hanno spaventato gli avversari anche Al 35′, quando Leao riesce a girare in porta da distanza ravvicinata, ma Leali devia il pallone nella zona di Fofana che, tutto solo, scivola al momento della conclusione e non trova l’impatto con il pallone.

Il secondo tempo parte con il Milan con il piede sull’acceleratore. La formazione del Diavolo non ha intenzione di stare sotto con il risultato. Diverse le occasioni create dalla formazione di Allegri e arriva anche il gol. Ma il gol viene annullato. Da un corner di Bartesaghi sul primo palo per il colpo di testa di Gabbia. Il pallone colpisce il secondo palo e poi rimbalza addosso a Pulisic, che spinge in porta il pallone del pareggio. Dopo il check del VAR, però, l’arbitro Mariani annulla per un tocco di mano di Pulisic. Un Genoa totalmente assente nella seconda parte della gara. Mai veramente pericolosi fino alla fine. Il Grifone ha solo giocato per mantenere il risultato a San Siro. Il Milan le ha provate tutte, e diverse volte ha creato situazioni interessanti e pericolose. Rossoneri vicini al gol in più occasioni con Pulisic, Leao e Rabiot. Alla fine il Milan riesce ad ottenere il pareggio con Leao al 90+2. In pieno recupero, 90+5′, rigore assegnato al Genoa. Ekhator va via da Tomori e trova Ellertsson, che anticipa Bartesaghi, il quale è protagonista di un contatto con l’ex Venezia. Il Var conferma il rigore per il Genoa. Sulla palla dagli 11 metri arriva Stanciu. Il giocatore sbaglia. L’arbitro subito dopo manda tutti negli spogliatoi. Partita finita 1-1.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia (75′, Athekame), Pavlovic; Saelemaekers (66′, Fulkgrug), Fofana (46′, Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi (64′, Ellertson), Thorsby (63′, Masini), Martin (83′, Stanciu); Vitinha (75′ Ekhator), Colombo (83′, Otoa). Allenatore: De Rossi

Reti: 28′, Colombo (G); 90+2′, Leao (M).

Ammonizioni: 70′, Gabbia; 80′, Leali (G); 90+7′, Maignan (M); 90’+9′, Pavlovic (M).

Espulsioni: –