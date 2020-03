Milan-Genoa finisce 1-2: Tabellino ed Highlights

Milan Genoa Tabellino Highlights | Il Milan cade in casa contro il Genoa e fallisce l’aggancio al Napoli per il sesto posto in classifica. Il deserto di San Siro, dove si è giocato a ‘porte chiuse’, spegne la luce ai rossoneri battuti 2-1 dai liguri che hanno ritrovato fiducia, coraggio e autostima per riprendere ora la sua corsa verso la salvezza. La formazione di Pioli paga un primo tempo incolore e poco concreto non riuscendo a reagire prima al gol di Pandev al 7′ e di Cassata al 41′. Nella ripresa il Milan prova a rialzarsi con Ibrahimovic che firma la rete della possibile rimonta al 77′. Assalto finale ma per il Diavolo è un pomeriggio triste, buio e silenzioso. Il Genoa aggancia il Lecce, il Milan vede solo nuvoloni neri. Per Nicola il miglior modo per festeggiare le 100 panchine in serie A.

Il Tabellino del match di Serie A

Reti: 7′ Pandev (G), 41′ Cassata (G), 77′ Ibrahimovic (M)

Milan (4-2-3-1): Begovic; Conti (91′ Calabria), Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Benaccer; Castillejo, Calhanoglu (56′ Bonaventura), Rebic (56′ Leao); Ibrahimovic. Non entrati: A. Donnarumma, Soncin, Musacchio, Laxalt, Saelemaekers, Brescianini, Paquetà) Allenatore: Pioli

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Beherami (62’Jagiello),Schone (57′ Sturaro), Cassata, Criscito; Pandev (79′ Pinamonti), Sanabria. Non entrati: Marchetti, Ichazo, Barreca, Zapata, Ankersen, Iago Falque, Eriksson, Destro, Favilli) Allenatore: Nicola

Arbitro: Doveri