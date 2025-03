Milan, Gimenez: “Sto vivendo un sogno”

Milan, Gimenez: “Mi hanno accolto nel miglior modo possibile”

Santiago Gimenez ha avviato la propria avventura in rossonero arrivando nel mercato di gennaio, per una cifra intorno ai 30 milioni dal Feyenoord. Il calciatore, convocato dalla nazionale messicana, ha parlato del suo momento e quello del Milan, dichiarando: “Quando sono arrivato in rossonero ho capito la grandezza del club, ma già lo percepivo da fuori”.

Ha poi aggiunto: “Da dentro lo senti il doppio, è gigantesco. Non viviamo un gran momento, ma mi hanno accolto nella migliore maniera possibile. Sto vivendo un sogno, voglio essere un esempio per far capire che con Dio tutto è possibile. Vivo il presente, mi godo ogni secondo”