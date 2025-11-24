Milan, Gimenez vicino al rientro I Out Athekame

Buone notizie in casa del Milan. In vista della prossima sfida di campionato contro la Lazio, Allegri potrà contare su Gimenez. Come riporta La gazzetta dello Sport, l’attaccante rossonero tornerà ad allenarsi insieme ai suoi compagni e potrebbe scendere in campo nel match contro i biancocelesti.

Milan, stop per Athekame

Situazione diversa invece per il calciatore svizzero. Il classe 2004, ha subito un problema al polpaccio durante gli impegni con la nazionale svizzera e stara fuori dal campo fino a Natale. Dunque il Milan può sorridere almeno parzialmente. Da una parte i rossoneri hanno ritrovato Gimenez, ma dovranno fare a meno di Athekane nelle prossime settimane.