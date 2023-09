Milan, Giroud torna in Italia e punta l’Inter | Le ultime sulle condizioni

Oliver Giroud spaventa il Milan. Dopo l’infortunio dell’attaccante francese in Nazionale i rossoneri si sono allarmati per le condizioni del numero nove visto anche il derby da giocare sabato prossimo anche se il calciatore ha rassicurato tutti: “Derby? Sì sì penso che ce la farò”.

Giroud vuole l’Inter | Ora tocca a Pioli

E allora come riportato da Tuttosport, il calciatore sarà valutato a cominciare da lunedì, quando i calciatori torneranno a disposizione di mister Pioli. L’ex Arsenal sarà valutato giorno per giorno considerato che dopo la sfida con l’Inter inizierà il girone di Champions League, e proprio per questo Pioli vuole centellinare il calciatore.