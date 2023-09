Milan, le condizioni sui nazionali | Novità per Giroud

Aspettando la ripresa del campionato, in casa Milan si continua a pensare al derby con l’Inter, che potrebbe essere a forte rischio per Olivier Giroud, dopo l’infortunio avvenuto in Nazionale.

Milan, problemi per Giroud | Tutti i dettagli

“Aveva un piccolo problema alla caviglia, poi su un tiro si è girata. Aveva troppo dolore per continuare purtroppo”. Queste le parole di Didier Deschamps, allenatore della Francia, al termine della sfida contro l’Irlanda. 90 invece i minuti giocati sia da Theo Hernandez che da Maignan. Ora però c’è da pensare alle condizioni di Giroud, anche se lo staff francese non è particolarmente preoccupato per le condizioni dell’ex Arsenal.