Milan, si ferma Giroud: derby fortemente a rischio

L’attaccante del Milan, Olivier Giroud, impegnato con la Francia, è stato costretto ad uscire dal campo per infortunio, al minuto 25, nel match contro l’Irlanda. Il centravanti dei rossoneriha lasciato il campo zoppicando. Alla ripresa del campionato ci sarà il derby tra Inter e Milan e Giroud al momento è da considerare in dubbio per la sfida dopo lo stop di questa sera.

Milan, Okafor pronto per il derby

Non sapendo ancora l’entità del danno, riguardo all’infortunio di Giroud, Pioli dovrà subito pensare ad un piano b. Lo stesso vede come soluzione l’uso di Okafor nel reparto offensivo, al derby e l’idea di vedere lo svizzero in azione è sempre più concreta.