Milan, Pioli soddisfatto di questo inizio di campionato | Questa la decisione presa

Stefano Pioli, un inizio di stagione migliore, non se lo poteva immaginare. Il Milan gira bene e i nuovi innesti stanno già prendendo confidenza con il campionato di Serie A. Il mister, come riporta MilanNews.it, in vista della prima sosta nazionali, ha preso una decisione riguardante le date degli allenamenti.

Milan, Pioli manda la squadra in vacanza

Ebbene sì, mister Pioli, concederà ai giocatori non partenti con le nazionali, ben tre giorni di vacanze. Il ritorno è confermato per martedì 12 Settembre, non dovrebbero esserci sorprese. La squadra si ritroverà a Milanello per preparare la prossima partita di Serie A.