Verso Inter-Milan, le ultime da Appiano e Milanello | Le formazioni

Si avvicina il derby della Madonnina, la pausa per gli impegni delle nazionali toglie a Pioli e Inzaghi molti protagonisti, un derby da preparare al meglio che ha il sapore di scudetto.

Qui Appiano Gentile – Ballottaggio in vista a centrocampo, in due per una maglia, Mkhitaryan o Frattesi? L’armeno è uno che di derby ne ha giocati e vinti tanti. Difficilmente Inzaghi rinuncerà all’ex Roma. Panchina per Pavard. Dumfries e Dimarco sulle fasce.

Qui Milanello – Scelte obbligate in difesa con Tomori squalificato, Kalulu ha più chance di Kjaer di scendere in campo. Pulisic, Giroud e Leao pronti nel tridente. Loftus-Cheek, Reijnders e Krunic intoccabili a centrocampo.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Ballottaggi: Dumfries 55% – Cuadrado 45%; Mkhitaryan 55% – Frattesi 45%

Indisponibili: Acerbi.

Squalificati: –

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Kalulu, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Krunic; Pulisic, Giroud, Leao.

Ballottaggi: Kalulu 65% – Kjaer 35%; Krunic 60% – Musah 40%

Indisponibili: Bennacer.

Squalificati: Tomori