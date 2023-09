Milan, Giroud vuole esserci per il derby: Pioli perde Kalulu

Olivier Giroud e Pierre Kalulu continuano a lavorare per rientrare in tempo per il derby di Milano. Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, l’attaccante tra oggi e domani proverà a forzare un po’, giovedì vuole essere in gruppo, sabato in campo. Restano comunque pronti Jovic e Okafor, ma Pioli spera di recuperare il suo numero 9.

Milan, le condizioni di Kalulu

Pierre Kalulu invece si è fermato a Milanello per un problema muscolare e non sarà semplice per lui recuperare in tempo per il match con l’Inter. Non una buona notizia per il Milan che ha già perso Tomori per squalifica. Simon Kjaer così si prepara alla sua occasione.