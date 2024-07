Milan, i rossoneri pronti a pagare la clausola di Morata | La situazione

Pronti 13 milioni per l’attaccante dell’Atletico

Continua la caccia al nuovo attaccante per il Milan, che non ha ancora trovato l’accordo per il nuovo centravanti dopo l’addio di Giroud che ha costretto i rossoneri ad agire sul mercato, finora senza successo.

Milan, sale in pole position Morata

Zirkzee rimane l’obiettivo numero 1, ma allo stesso tempo un grande punto interrogativo e sempre più vicino al Manchester United, così come Morata per i rossoneri, che avrebbero preso la decisione di pagare la clausola di 13 milioni che lo vincola all’Atletico Madrid, ma solo se dovesse saltare definitivamente l’arrivo dell’l’olandese.

Nelle ultime ore sono continuati anche i dialoghi tra il giocatore e Ibrahimovic, uno dei principali protagonisti di questa trattativa sempre più vicina ad andare in porto, per la quale manca solo l’ok definitivo del giocatore che dovrebbe arrivare subito dopo l’Europeo.