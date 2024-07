Milan, trattativa con Zirkzee congelata | Pronto l’assalto a Gimenez e Dovbyk

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, “la trattativa tra il Milan e Joshua Zirkzee è congelata e ad oggi le parti hanno interrotto le comunicazioni. Il nodo legato alle commissioni blocca l’affare da oltre un mese e il club rossonero non è disposto a cedere alle richieste di Kia Joorabchian. L’attaccante olandese ha sempre dato priorità al Milan ma negli ultimi tempi ha iniziato a considerare l’idea di giocare altrove. Il Manchester United sta dialogando con Kia per valutare se avanzare definitivamente nell’operazione. Il club inglese apre all’investimento economico”.

Il quotidiano romano ha rivelato come tra i profili più seguiti ci sia quello di Santiago Giménez, bomber del Feyenoord, appena eliminato dalla Copa América con il Messico. Gli olandesi vogliono 50 milioni di euro, ma le commissioni da pagare non sarebbero così alte. Prezzo in linea con i parametri europei, visto che Giménez ha segnato 26 gol e fornito 8 assist in 41 partite nell’ultima stagione.