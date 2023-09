Milan, Pioli sotto accusa

Milan, è tempo di esami per il tecnico Pioli, anche il gruppo ultras dei Banditi Curva Sud ha ricondiviso il post del suo leader, Luca Lucci, in cui viene preso di mira l’allenatore del Milan e il suo staff. Queste le parole scritte nel post: “A te caro Milan, non è questione di perdere derby, ma di come si perdono! Ancora una volta nello stesso identico modo. E probabilmente due domande di come si prepara sta partita qualcuno se le deve fare!”.