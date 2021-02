Milan, Ibrahimovic taglia il traguardo dei 500 gol realizzati coi club in carriera

Lo svedese battendo Cordaz due volte, nel successo milanista sul Crotone, ha raggiunto quota 500 gol (e poi 501) coi club nella sua carriera. Il classe ’81 ha lasciato il segno in ogni squadra in cui ha militato, battendo record su record.

Una carriera lunga 22 anni

Nei 501 goal di Ibrahimovic ci sono i 18 con il Malmö, 66 con l’Inter, 53 con i Los Angeles Galaxy, 48 con l’Ajax,29 con il Manchester United, 26 con la Juventus e i 22 con il Barcellona. In più Ibrahimovic ha segnato 62 goal con la Nazionale maggiore svedese, che lo portano a livello complessivo a puntare ai 600, per i quali mancano ancora 37 reti. Ibrahimovic è il terzo giocatore degli anni 2000 a raggiungere questa cifra sovrumana dopo, i marziani, Cristiano Ronaldo e Messi.

Le parole dello svedese dopo Milan-Crotone

Al termine della partita vinta 4-0 contro il Crotone, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Rispondendo alla domanda sul suo record, lo svedese ha affermato: “Ho segnato cinquecento goal in carriera soltanto con i club, cosa significa? Vuol dire che in carriera ho fatto qualche goal, ma l’importante è continuare ad aiutare la squadra come sto facendo ultimamente. Fare goal è il mio lavoro e mi piace creare situazione per segnare”

Al calciatore originario di Malmö sembra però interessare più il risultato della squadra che il record individuale: “A noi interessa fare il nostro dovere giocare la nostra partita e provare a vincere anche contro avversari che ci mettono in difficoltà. Quando arriva il momento di segnare, bisogna sfruttarlo”.