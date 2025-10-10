Il Milan dopo una mini-rivoluzione estiva è partito alla grande in questa prima parte della stagione. I rossoneri possono ambire allo scudetto e Ibrahimovic conferma l’idea. Lo svedese, oggi senior advisor di RedBird, ha affermato: “A Milanello senti profumo di vittoria, si lavora per questo”.

Milan, Ibrahimovic ci crede, lo scudetto potrebbe essere dei rossoneri

Non fa giri di parole l’ex attaccante del Diavolo: “Se ci credo? Sì, dobbiamo crederci tutti. Ma è un processo, è un lavoro di team”. L’intervista a Zlatan Ibrahimovic alla Gazzetta dello Sport, dove lo svedese ha commentato le possibilità dei rossoneri di vincere il campionato.

Un Dna il suo, oramai rossonero. Dopo aver chiuso la carriera da giocatore a Milano, l’attaccante ha deciso di restare nel club di Milanello e dare tutto il suo supporto alla società del Diavolo. La sua intervista continua: “Il Dna del Milan è vincere, soprattutto in Europa, e là dobbiamo tornare. Nessuno vuole cambiare il Milan, la sua cultura o la sua tradizione. Nessuno cambia il Milan, è il Milan che cambia te. A Milanello senti profumo di vittoria, dopo che sei stato lì non resti lo stesso calciatore. A Milanello, dal cuoco al giardiniere tutti fanno in modo che Allegri e la squadra possano esprimersi al meglio”.

Lo svedese, ha poi continuato, parlando di Max Allegri: “Il suo primo trofeo gliel’ho fatto vincere io. In quel Milan erano tutti campioni, la cosa difficile era mandarli in panchina, in campo andavano con il pilota automatico. Lui era molto bravo a gestire. Adesso è diverso, ci sono meno ego da fuoriclasse, è una squadra molto disponibile. E anche Allegri ha fatto il suo percorso, ha già vinto tanto, sa come si fa”.