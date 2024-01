Milan, idea dal Lipsia: piace Sesko per l’estate

Milan alla ricerca del centravanti per la prossima stagione. Ad oggi il preferito di Moncada è Joshua Zirkzee. L’attaccante del Bologna è in gran forma con i suoi 7 gol e 2 assist in 19 presenze in maglia rossoblù. Manchester United e Arsenal alla finestra. Si valutano anche altre piste.

Milan, Sesko del Lipsia tra i candidati come punta d’attacco

L’alternativa a Zirkzee sarebbe stata trovata in Benjamin Sesko, attaccante del Lipsia. Il classe 2003 sta trovando poco spazio in questa stagione siglando solamente 3 gol in 15 presenze di campionato e sarebbe molto gradito dalla dirigenza rossonera. Per portarlo via servirebbero però 50 milioni, cifra della clausola che per ora il club tedesco non vuole negoziare.