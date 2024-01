Milan, ecco l’obiettivo numero uno per l’attacco | Pronti 40 milioni

Tante le opzioni davanti per il club di Pioli, che ha bisogno di un attaccante come alternativa a Giroud

Continua il casting per l’attacco per quanto riguarda il Milan di Pioli. Tanti i nomi proposti in queste ultime settimane da David del Lille e Guirassy fino ad arrivare a Benjamin Sesko, punta classe 2003 in forza al Lipsia. Il calciatore viene valutato 40 milioni di euro, cifra che i rossoneri potrebbero spendere grazie alla prossima qualificazione in Champions League.