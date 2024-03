Milan, il futuro della difesa rossonera

Per quanto riguarda il futuro della difesa rossonera, che ha già subito 48 gol tra campionato e coppe, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta che in estate ci saranno nuovi rinforzi, ma anche partenze.

Milan, tra addii e conferme

Il contratto di Simon Kjaer scade il 30 giugno e non sarà rinnovato. Un possibile addio sarebbe anche quello di Pierre Kalulu, in quanto le sue prestazioni non sono più quelle della stagione dello scudetto. Intanto, sembrerebbe che per il momento Malick Thiaw e Fikayo Tomori siano confermati per il prossimo anno, a meno che in estate non arrivi un’offerta clamorosa che il club rossonero non potrà rifiutare (7 milioni di euro per il tedesco e 28 milioni per l’inglese).