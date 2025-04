Il Milan attende il finale di stagione, con la speranza di mettere in tasca qualche buon risultato. Tra gli obiettivi resta solo la Coppa Italia e di finire il campionato tra le prime 4. Intanto si inizia a pianificare la rinascita. Questi sono giorni molto caldi per la scelta del nuovo ds, successivamente nuovo allenatore e poi la squadra. Proprio sul futuro dei giocatori, nelle ultime ore si parla di Rafa Leao.

Milan, Leao pronto a rifiutare chiunque per il Diavolo

A quanto pare i rossoneri ripartiranno da una certezza: Rafa Leao. A quanto pare l’attaccante portoghese è pronto a rifiutare le offerte che gli verranno presentate in estate. La maglia numero 10 del Milan è motivo di orgoglio e responsabilità, motivo per il quale il portoghese è pronto a restare per guidare in prima persona la risalita del Diavolo, dopo essere stato protagonista anche nella prima culminata con la vittoria dello scudetto nel 2022.

Il talentuoso attaccante non ha intenzione di cedere neanche difronte al palesarsi dell’interesse del Barcellona, che la scorsa estate un timido tentativo lo aveva provato. Una prova d’amore importante, che dimostra quanto alla fine il portoghese tenga veramente al Diavolo, club che gli ha permesso di avere visibilità a livello mondiale e di conquistare la Nazionale, ma che soprattutto lo ha fatto crescere prima come uomo, e poi come calciatore.