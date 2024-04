Un momento difficile per il Milan, ma nel calderone, a momento, ci è finito Stefano Pioli. L’allenatore è stato scaricato anche dalla Curva, a parlare Luca Lucci, si schiera in maniera chiara contro la permanenza sulla panchina di Stefano Pioli.

Milan, Stefano Pioli è rimasto solo: le parole di Lucci

Lucci: “Si arriva al punto in cui le strade si devono dividere, e direi che tutti noi tifosi abbiamo aspettato anche fin troppo”.Luca Lucci, storico capo della Curva Sud, ha preso la parola per l’intera tifoseria organizzata rossonera scaricando l’allenatore con un post molto crudo su Instagram. “Caro Mister, desidero fortemente ricordarti come l’artefice di uno dei più belli scudetti della storia del Milan, ma poi si arriva al punto in cui inesorabilmente le strade si debbano dividere e direi che tutti noi tifosi abbiamo aspettato anche fin troppo! Conti alla mano, a questo punto il cambio dell’allenatore è ormai doveroso dinanzi a un Milan da tempo noioso, privo di gioco, confuso, inadeguato e impreparato specie nelle partite decisive, altalenante e chi più ne ha più ne metta, un Milan che ha bisogno di un cambio di rotta, di nuovi stimoli e soprattutto di ritrovare il gioco ormai da tempo smarrito!”