Milan, il prossimo rinforzo in attacco arriva dalla Serie A

Il calciomercato Milan non si ferma mai. A Via Aldo Rossi lavorano per portare nuovi rinforzi in attacco, ad Allegri serve allargare l’organico. La società, con Igli Tare che si appresta a portare nuove forze a Milanello, ha già pronta una lista di nomi per gennaio.

Milan, piace Pellegrino del Parma

Il Milan sta già facendo il punto sul prossimo mercato di gennaio. L’obiettivo principale è quello di rinforzare il reparto offensivo e, tra i nomi valutati dalla dirigenza rossonera c’è quello di Mateo Pellegrino, attaccante del Parma. L’argentino si sta facendo notare da mesi con le sue prestazioni e il Milan non ha intenzione di lasciarsi scappare il gioiellino del gol.

L’obiettivo è trovare un elemento che possa affiancare Gimenez in attacco nella seconda parte di stagione. Al momento, l’attaccante del Parma, sembra essere la soluzione perfetta alle esigenze di Allegri. Mateo Pellegrino, classe 2001, è un argentino con passaporto italiano. Il giovanissimo si è formato nelle giovanili del Velez Sarsfield, tornando in Italia quest’anno, al Parma. Giocatore molto duttile e versatile, bravo anche con i colpi di testa.