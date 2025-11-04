Milan, torna il sereno per Maignan: rinnovo in arrivo?

Anche se non sono previsti incontri tra le parti, non sono esclusi contatti tra le parti per riaprire il discorso rinnovo.

Una stagione difficile, quella passata, qualche infortunio di troppo e le incomprensioni con la società, hanno creato distanza tra Mike Maignan e il Milan. Distanze che sembrano essersi annullate in questo avvio di stagione. Torna il sereno tra le due parti e, in vista della scadenza di contratto, giugno 2026, il portiere francese potrebbe rinnovare con la società del Diavolo.

Milan, torna SuperMike: rinnovo in vista?

Mike Maignan è tornato ad essere protagonista, ma soprattutto decisivo, con la maglia del Milan. Domenica sera il portiere francese ha parato il rigore di Dybala consentendo alla sua squadra di portarsi a 3 tre punti fondamentali, che le permettono di salire a -1 dal Napoli capolista.

Non solo un rigore parato, in generale, Maignan, sta offrendo continuamente prestazioni di livello, quelle alle quali eravamo già abituati da tempo, quelle da SuperMike. La speranza potrebbe essere che, mantenendo un rendimento del genere, si possano aprire spiragli per un rinnovo di contratto con la società ed una sua permanenza più lunga a Milanello. Anche se per il momento non sarebbe in programma nessun incontro tra le parti, non sono escluse possibilità.