Milan, il Psg vuole Leao | Il portoghese è in cima alla lista dei desideri

Secondo quanto riporta Telefoot, il Psg si starebbe muovendo per l’estate mettendo nel mirino Rafael Leao. L’attaccante portoghese è a conoscenza di questo interesse ed è in cima alla lista dei desideri dei parigini. In questo momento non c’è nessuna trattativa tra le parti, ma la clausola del portoghese è di 175 milioni di euro.

Milan, Leao è aperto ad ascoltare la proposta del Psg

Leao è stato informato già dal Milan di questo interesse da parte dei parigini, e l’attaccante sarebbe aperto all’idea di ascoltare la proposta. A portare avanti l’operazione sarebbe tra l’altro Luis Campos, ds della società parigina, che lo conosce bene visto è stato lui a portarlo al Lille nel 2018.