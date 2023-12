Quello degli infortuni è un tasto molto dolente per il Milan. Complessivamente, nelle 16 giornate di campionato e nelle 6 di Champions League finora disputate, i rossoneri hanno dovuto fare i conti con ben 89 situazioni di giocatori non disponibili. Questo si traduce in una media di quasi 5 assenze per ogni partita.

Continua l’incubo infortuni per il Milan

Contro il Monza, due giocatori sono stati costretti a lasciare il campo in anticipo a causa di problemi muscolari. Il primo ad essere sostituito è stato Tommaso Pobega che ha dovuto abbandonare il gioco dopo soli 24 minuti. Il secondo a dover affrontare lo stesso destino è stato Noah Okafor, appena rientrato da un infortunio, il quale è stato sostituito dopo appena 13 minuti. Secondo quanto riportato stamattina dal Corriere della Sera, oggi dovremmo ottenere ulteriori informazioni riguardo a questi infortuni, ma emerge un cauto ottimismo. Si spera che non si tratti di problemi gravi, poiché in questa fase della stagione Stefano Pioli ha bisogno di tutti i suoi giocatori per mantenere la continuità in campionato e cercare di avvicinarsi alle prime due posizioni.